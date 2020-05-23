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Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
Marketler bugün kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, marketlerin çalışma durumu da yer aldı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 10:47Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:09