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Haberler Galeri Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?

Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?

Marketler bugün kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, marketlerin çalışma durumu da yer aldı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:09
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Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında marketler çalışıyor mu? Başkan Erdoğan 81 ilde bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamıştı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlama 23 Mayıs'ta başladı. 81 il valiliğine gönderilen genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bu kapsamda marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Peki, marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

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Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Genelgeye göre, 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

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Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

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Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.