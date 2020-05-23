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Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
Arefe günü İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi ne zaman okunur? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelindi. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde Arefe gününde İhlas Suresi okunması tavsiye ediliyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:18
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