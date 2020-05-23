23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

Arefe günü İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi ne zaman okunur? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelindi. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde Arefe gününde İhlas Suresi okunması tavsiye ediliyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:18
  • 1
  • 12
Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Bugün Ramazan ayının son orucu tutuluyor. Yarın yani 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. On bir ayın sıltanı Ramazan'ın son günü olan arefe günüyle ilgili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hadis-i şeriflerinde Müslümanlara önemli tavsiyeler yer alıyor. Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın birçok fazileti bulunuyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı...

  • 2
  • 12
Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

  • 3
  • 12
Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

  • 4
  • 12
Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

İHLAS SURESİ'NİN FAZİLETİ

İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

  • 5
  • 12
Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad