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Haberler Galeri Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bir çok hikmeti ihtiva eden ve oruç ayı olan Ramazan-ı Şerif'e arefe günü olan 23 Mayıs'ta tutulacak son oruç ile veda edilecek. Bu mübarek günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajları sizler için sayfamızda derledik. Ramazan Bayramı arefesinde paylaşılabilecek en güzel mesajları arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte resimli ve en güzel 2020 Ramazan Bayramı arefe günü mesajları...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 10:25
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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları... Kur'an ayı Ramazan, arefe günü olan 23 Mayıs'ta son bulacak. Ramazan ayına veda etmeye hazırlanan ve bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, arefe günü ile ilgili paylaşılabilecek en güzel mesajları araştırmaya başladılar. Bu mübarek günde paylaşılabilecek anlamlı mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte resimli ve en güzel 2020 Ramazan Bayramı arefe günü mesajları...

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2020

* Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

* Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, arefe gününüz kutlu olsun.

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

* Allahtan mağfiretin istendiği bugünlerde hepimizin affa mazhar olması duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

* Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan arefe gününüz mübarek olsun.

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

* Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

* Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

* Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

* Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, özel günler vardır dostluğu paylaşmak için. Arefe gününüz kutlu olsun.