Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

Marketlerin çalışma saatleri nasıl oldu? Kovid-19 ile mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Marketlerin saat kaçta açılıp, kapanacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, market çalışma saatleri nasıl oldu? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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