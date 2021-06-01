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Haberler Galeri Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

Marketlerin çalışma saatleri nasıl oldu? Kovid-19 ile mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Marketlerin saat kaçta açılıp, kapanacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, market çalışma saatleri nasıl oldu? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:02
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Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

Marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına geçildi. 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Peki, market çalışma saatleri nasıl oldu? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri marketlerin 09.00-20.00 arasında açık olması bekleniyor.

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Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

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Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

Pazar günü vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılacak, kapanacak? Bugünden itibaren...

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında satış yapılmayacak.