Zehirli yılan ile tavşan baş başa kaldı! O ilimizde şaşkına çeviren anlar

Hakkari Çukurca'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Sayıca fazla zehirli yılanın bulunduğu bölgede bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Çalıların arasında zehirli engerek yılanı ile av olan tavşanı gören vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar...