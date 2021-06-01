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Zehirli yılan ile tavşan baş başa kaldı! O ilimizde şaşkına çeviren anlar

Hakkari Çukurca'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Sayıca fazla zehirli yılanın bulunduğu bölgede bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Çalıların arasında zehirli engerek yılanı ile av olan tavşanı gören vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 09:12
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Zehirli yılan ile tavşan baş başa kaldı! O ilimizde şaşkına çeviren anlar

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tavşan avlayan çıngıraklı engerek yılanı kameralara yansıdı.

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Zehirli yılan ile tavşan baş başa kaldı! O ilimizde şaşkına çeviren anlar

Yeşilçesme Mahallesi'ndeki tarlasında ekinleri kontrole giden Muhsin Berrak, gördüğü olay karşısında şaşkına döndü.

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Zehirli yılan ile tavşan baş başa kaldı! O ilimizde şaşkına çeviren anlar

Çalılıkların arasında yılan gördüğünü ifade eden Berrak, "Bölgede en çok zehirli olan çıngıraklı engerek yılanı olduğunu biliyorduk. Çalılıkların arasında yılan avladığı tavşanla baş başaydı.

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Zehirli yılan ile tavşan baş başa kaldı! O ilimizde şaşkına çeviren anlar

Yaşananları telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldıktan sonra yılana zarar vermemek için bölgeden ayrıldım" dedi.

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Zehirli yılan ile tavşan baş başa kaldı! O ilimizde şaşkına çeviren anlar

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