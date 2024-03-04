Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...

"5 YAŞINDAKİ KIZA GÖZ KOYMUŞ"

Kocasının attığı iftiralardan dolayı sıkıntı çektiğini dile getiren Hacer'e Müge Anlı, "Bundan sonra kendi hayatına bak. Kim ne derse desin. Sen kendi hayatına bak. Hasta olacaksın. Sen orta yaşlısın, düzgün birisini bul. O adamı aklı başında olan kimse evine sokmaz. 5 yaşında evine gelen kıza göz koymuş." şeklinde yanıt verdi.