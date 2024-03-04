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Müge Anlı'daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programa katılan Hacer Dursun'un iddiaları herkesi şoke etmişti..25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, kocası Hüseyin ve yeğeni Kezban ile canlı yayında yüzleşmişti. Programın 4 Mart tarihli bölümünde olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. İşte Kezban Ünal olayının detayları...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:24
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Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hacer Dursun, 25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Anne ve babasının engelli olması nedeniyle 5 yaşından beri halası Hacer Dursun'un yanında yaşayan Kezban, 21 yaşına geldiğinde halasının 50 yaşındaki kocası Hüseyin Dursun tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aranmaya başlandı. Ancak canlı yayında ortaya çıkan gerçek, genç kızın kayıp olmadığı, Hacer Dursun'un kocası Hüseyin Dursun ile Antalya'ya kaçtığı oldu.

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Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...

Müge Anlı'nın programına katılan Kezban, eniştesiyle ayrılmak istemediğini belirtti. Kendisinin ailesi tarafından kötü muamele gördüğünü iddia eden Kezban, "Onlar bana acımıyor, ben de onlara acımam. Boşandıktan sonra çocuk yapmak istiyorum. Evleneceğiz." dedi.

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Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...

Buna karşılık, Hacer Dursun, yeğeninin bu sözleri üzerine, "Ben asla boşanmayacağım. Ömrümün sonuna kadar metres gibi yaşasın." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...

"5 YAŞINDAKİ KIZA GÖZ KOYMUŞ"

Kocasının attığı iftiralardan dolayı sıkıntı çektiğini dile getiren Hacer'e Müge Anlı, "Bundan sonra kendi hayatına bak. Kim ne derse desin. Sen kendi hayatına bak. Hasta olacaksın. Sen orta yaşlısın, düzgün birisini bul. O adamı aklı başında olan kimse evine sokmaz. 5 yaşında evine gelen kıza göz koymuş." şeklinde yanıt verdi.

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Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Kaçırıldığı iddia edilen Kezban ile eniştesi Hüseyin, hala Hacer'le canlı yayında yüzleşti. Genç kız, kendi isteğiyle eniştesiyle olduğunu söyleyerek halasını suçladı. Ortaya çıkan yeni iddialar ise herkesi şoke etti. Hala ve yeğen arasında gerçin anlar yaşandı. İşte Kezban Ünal olayıyla ilgili son gelişmeler...