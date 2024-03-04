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Müge Anlı'daki olay herkesi şoke etti! Kezban Ünal hakkında yeni gelişme! Önce yeğeni, şimdi de 5 yaşındaki çocuk...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programa katılan Hacer Dursun'un iddiaları herkesi şoke etmişti..25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, kocası Hüseyin ve yeğeni Kezban ile canlı yayında yüzleşmişti. Programın 4 Mart tarihli bölümünde olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. İşte Kezban Ünal olayının detayları...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:24Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:24