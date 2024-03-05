Müge Anlı’daki Birsen Eroğlu’nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! ’Seni seviyorum’ deyip...

Birsen, duygularının ve hayallerinin yerle bir olduğunu söyledi. "İnsanlığım çok zedelendi. Ailem üzerinden korkutunca daha çok borca girdim. Ben artık eskisi gibi gülmek istiyorum. Beni kandırmış. Kedilerim üzerinden bile oyun oynamış. Yeni bir hayat kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.