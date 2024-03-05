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Haberler Galeri Müge Anlı'daki Birsen Eroğlu'nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! 'Seni seviyorum' deyip...

Müge Anlı'daki Birsen Eroğlu'nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! 'Seni seviyorum' deyip...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Birsen Eroğlu olayı gündeme geldi. Genç kadın, Müge Anlı'dan yardım isteyerek, sevgilisinin kendisini defalarca kredi çektirip borçlarını ödemediğini dile getirdi. Canlı yayına annesiyle birlikte çıkan Eroğlu, yayına bağlanan sevgilisiyle yüzleşti. Bu sırada Birsen Eroğlu'nun aşk dolandırıcılığına maruz kaldığı ortaya çıktı. Olayın detayları ise izleyicileri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:35
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Müge Anlı’daki Birsen Eroğlu’nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! ’Seni seviyorum’ deyip...

Müge Anlı'nın 5 Mart tarihli yayınında Birsen Eroğlu'nun dolandırılma olayı herkesi şoke etti. Ankara'da yaşayan 31 yaşındaki Eroğlu, banka hesabı açarak erkek arkadaşı tarafından mağdur edildiğini belirtti.

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Müge Anlı’daki Birsen Eroğlu’nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! ’Seni seviyorum’ deyip...

Dördüncü üniversitesini okuduğunu belirten Birsen Eroğlu, erkek arkadaşı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını açıkladı.

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Müge Anlı’daki Birsen Eroğlu’nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! ’Seni seviyorum’ deyip...

Birsen, duygularının ve hayallerinin yerle bir olduğunu söyledi. "İnsanlığım çok zedelendi. Ailem üzerinden korkutunca daha çok borca girdim. Ben artık eskisi gibi gülmek istiyorum. Beni kandırmış. Kedilerim üzerinden bile oyun oynamış. Yeni bir hayat kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı’daki Birsen Eroğlu’nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! ’Seni seviyorum’ deyip...

KREDİ ÇEKİP BORCA GİRDİ!

Aşık olduğu Oğuzhan tarafından duygularının sömürülerek dolandırıldığını iddia eden Birsen Eroğlu, "Bana sürekli banka hesabı açtırıp, kredi çektirdi" dedi.

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Müge Anlı’daki Birsen Eroğlu’nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! ’Seni seviyorum’ deyip...

Ancak Birsen'in iddialarına katılan canlı yayına katılan Oğuzhan, "Ekranı şimdi açtım. Ortada hiçbir şekilde tehdit yok. Bütün mesajlarının ekran görüntüsünü aldım. Çektiğimiz olan kredi var ama ödemelerim de var" şeklinde iddiaları reddetti.