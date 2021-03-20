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Cankız'ı görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı | Keloğlan filmiyle ünlenmişti
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Keloğlan ile Cankız filmi ile ünlenen Alev Oraloğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor. 21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu olan ve pek çok dizi ve filmde yer alan Alev Oraloğlu'nu görenler tanıyamıyor. Keloğlan'ın Cankızı'ının yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Alev Oraloğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Giriş Tarihi: 20.03.2021 00:11Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 00:11