TikTok’tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı

ÖRGÜTÜN YENİ ADAM BULMA YERİ TİKTOK

Sabah'ın haberine göre PKK'lı teröristlerin radarına giren şüphelinin videosuna çok sayıda kişi tarafından yorum yapıldı. PKK'lı bir terörist videoya yaptığı yorumda, "Ahmet Kumak bırak bu ucuz kahramanlığı, söylediğin ucuz, basit söylemler yüzünden devlet sizi kapısında köpek yapıyor. Günlerce cezaevinde kalıp sonrasında her hafta sizi ayağına çağırıp imza attırıyor. Bana numaranı gönder seninle konuşalım, görüşelim; sana yardımcı olacağım" dedi.