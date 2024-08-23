23 Ağustos 2024, Cuma
TikTok'tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı
Antalya'da 2022 yılında orman yangını çıkarmak için hazırlık yapan örgüt mensubu Ahmet Kumak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Daha önce bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kunak'ın PKK'lı bir kişiyle TikTok üzerinden iletişime geçtiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:29