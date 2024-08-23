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TikTok'tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı

Antalya'da 2022 yılında orman yangını çıkarmak için hazırlık yapan örgüt mensubu Ahmet Kumak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Daha önce bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kunak'ın PKK'lı bir kişiyle TikTok üzerinden iletişime geçtiği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:29
TikTok’tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı

Antalya'da, 29 Ağustos 2022'de gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis, PKK adına orman yakma hazırlığı yapan Ahmet Kunak'ı, şeffaf plastik bidon ve Antalya haritası ile yakaladı. Bidonda, PKK tarafından EYP'lerde kullanılan yaklaşık 2 kilogramlık yakıcı ve tahriş edici özelliğe sahip sülfirik asit olduğu belirlendi.

TikTok’tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı

Tutuklanan Kunak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve Kunak hakkında "terör örgütüne yardım, yataklık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. İddianameye göre, daha önce bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kunak tutuklandı.

TikTok’tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı

ÖRGÜTÜN YENİ ADAM BULMA YERİ TİKTOK

Sabah'ın haberine göre PKK'lı teröristlerin radarına giren şüphelinin videosuna çok sayıda kişi tarafından yorum yapıldı. PKK'lı bir terörist videoya yaptığı yorumda, "Ahmet Kumak bırak bu ucuz kahramanlığı, söylediğin ucuz, basit söylemler yüzünden devlet sizi kapısında köpek yapıyor. Günlerce cezaevinde kalıp sonrasında her hafta sizi ayağına çağırıp imza attırıyor. Bana numaranı gönder seninle konuşalım, görüşelim; sana yardımcı olacağım" dedi.

TikTok’tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı

Bu yorum üzerine PKK'lı ile iletişime geçen Ahmet Kumak'a örgüt para kasaları vasıtasıyla binlerce liralık yardım yapıldığı saptandı.

TikTok’tan PKK üyeliğine! Örgüt sosyal medyadan ava çıktı: Alçak eylem planı

İKİNCİ HEDEF: SİYASİYE YANGIN TUZAĞI

Ahmet Kumak'a para gönderen örgüt ilk hedef olarak Konya Yüksek Hızlı tren hattını belirlemişti. Ancak bu plan uygulanamadı. Örgütün ikinci planının ise Ak Parti'li üst düzey bir siyasetçiye ait Antalya'daki otelinin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıkartarak, bölgeyi oteli genişletmek için Ak Partili siyasetçinin yaktırdığına ilişkin algı operasyonuna soyunmaktı.