Balıkçının umudu palamutta!

Barınaktaki balıkçıların mesleği babadan oğula sürdürdüğünü belirten Karakaş, işlerini severek yaptıklarını kaydetti.

Yeni sezondan umutlu olduklarını dile getiren Karakaş, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık, teknelerimiz ve ağlarımız hazır. Artık son rötuşlarımızı yapıyoruz. 31 Ağustos gecesini iple çekiyoruz. Geçen seneki fırtınada çok büyük ağ ve tekne hasarlarımız oldu. Onları yerine getirdik, onları tamamlıyoruz." dedi.

Karakaş, palamut, çinekop, istavrit ve lüferin denizde kendini gösterdiğini belirterek, "Özellikle palamutta 'O sene bu sene' diyebileceğimiz bir sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılığın hava şartlarına bağlı sürdürülen bir meslek olduğuna işaret eden Karakaş, şunları anlattı:

"Kış aylarında biraz fırtına olur ama ona da hazırlıklıyız. İşimizi bilerek yapıyoruz, kendimize, teknelerimize ve hazırlıklarımıza güveniyoruz. Ciddi bir sezon olacağını ve balıkların çok uygun fiyatlara düşeceğine inanıyoruz. Vatandaşımızın bu sezon ucuza balık yiyeceğini tahmin ediyoruz."