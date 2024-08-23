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Balıkçının umudu palamutta!

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağ ve tekne bakımı yaparak hazırlıklarını tamamlama aşamasına getiren balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor.

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:03
Balıkçının umudu palamutta!

Karadeniz'e kıyısı olan ilçedeki limanın hemen yanında yer alan balıkçı barınağı, 42 yıldır ekmeğini denizden çıkaranlara ev sahipliği yapıyor.

Yeni sezonda palamut, lüfer, istavrit ve çinekop bereketi yaşanması beklenen ilçede yasağın sona ermesiyle ava çıkacak balıkçılar, yıpranmış ağlarını onarıp teknelerini boya ve tadilattan geçiriyor.

Balıkçının umudu palamutta!

"31 AĞUSTOS GECESİNİ İPLE ÇEKİYORUZ"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndan çevre illere ciddi oranda balık sevkiyatının yapıldığını söyledi.

Balıkçının umudu palamutta!

Barınaktaki balıkçıların mesleği babadan oğula sürdürdüğünü belirten Karakaş, işlerini severek yaptıklarını kaydetti.

Yeni sezondan umutlu olduklarını dile getiren Karakaş, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık, teknelerimiz ve ağlarımız hazır. Artık son rötuşlarımızı yapıyoruz. 31 Ağustos gecesini iple çekiyoruz. Geçen seneki fırtınada çok büyük ağ ve tekne hasarlarımız oldu. Onları yerine getirdik, onları tamamlıyoruz." dedi.

Karakaş, palamut, çinekop, istavrit ve lüferin denizde kendini gösterdiğini belirterek, "Özellikle palamutta 'O sene bu sene' diyebileceğimiz bir sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılığın hava şartlarına bağlı sürdürülen bir meslek olduğuna işaret eden Karakaş, şunları anlattı:

"Kış aylarında biraz fırtına olur ama ona da hazırlıklıyız. İşimizi bilerek yapıyoruz, kendimize, teknelerimize ve hazırlıklarımıza güveniyoruz. Ciddi bir sezon olacağını ve balıkların çok uygun fiyatlara düşeceğine inanıyoruz. Vatandaşımızın bu sezon ucuza balık yiyeceğini tahmin ediyoruz."

Balıkçının umudu palamutta!

- "DENİZ BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan 71 yaşındaki Ali Aydın, tüm zorluklarına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Denizin kendileri için "olmazsa olmaz" olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

Balıkçının umudu palamutta!

"Burada doğduk, burada büyüdük, denizi görmezsek olmuyor. Şu an memnunuz, geçen sene balıkçılık yoktu. Bu sene balık biraz kendini gösterdi. İnşallah kaybolmaz ve halkımızın da yüzü güler. Balıkçılıkla geçinen çok arkadaşımız var. Mesela 1,5-2 ay evine gidemeyenler var. Akşam üzeri ağını atıyorlar ve sabahlara kadar denizde duruyorlar. Yani zahmetli bir uğraş. Bütün bunlar ekmek parası için."