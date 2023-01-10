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Manisa'da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu

Geçtiğimiz sene mayıs ayında Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesinde sulama için açılan sondaj kuyusundan yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli olduğu tespit edilen petrol çıkmıştı. Yine Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde kazılan başka bir kuyuda da petrole rastlandı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:36
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Manisa’da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu

Yağbasan Mahallesi'nde Hilmi Yılmaz'a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak dün yine aktif hale getirilen kuyunun 208'inci metresinde yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı.

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Manisa’da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu

Yılmaz, toplam derinliği 244 metre olan kuyunun 208'inci metresine geldiklerinde 10 yıl önceki manzaradan farksız bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

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Manisa’da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu

Sondaj kuyusunu üzüm bağını sulamak için yaklaşık 10 yıl önce açtıklarını belirten çiftçi Hilmi Yılmaz, "Bu bölgede 30 dekarlık bir üzüm bağım var.

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Manisa’da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu

10 yıl önce artan su ihtiyacı nedeniyle bu bölgeye bir kuyu açtık. O tarihte bu kadar olmasa da yine siyah renkte bir sıvı ile karışık su bulduk.

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Manisa’da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu

Bu kuyumuzu bir süre kullandıktan sonra üzüm bağında kirlenmeler başladığı için iptal ettik. Üzüm bağına yakın bir mesafede yer alan havuzdan su ihtiyacını karşılıyorduk.