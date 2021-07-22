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Manisa Ulu Camii tarihi aydınlattı! Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! İşte Bizans döneminin kalıntısı

Manisa'da, Saruhanoğulları Beyliği tarafından 1366 yılında yapılan Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında, kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "Bu sütun ve başlıklarında dönemsel olarak devşirme malzemelerden kullanıldığını gördük. Muhtemelen Bizans dönemine ait olduğu görülüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 22.07.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 10:54
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Manisa Ulu Camii tarihi aydınlattı! Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! İşte Bizans döneminin kalıntısı

Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapılarından Manisa Ulu Cami, Muzafereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldı.

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Manisa Ulu Camii tarihi aydınlattı! Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! İşte Bizans döneminin kalıntısı

Beylikler Dönemi'nin en önemli ve ilgi çekici cami planı olarak gösterilen ve kentin simgelerinden olan Ulu Cami, izinsiz yapılan çeşitli eklentiler ve yanlış uygulamalar nedeniyle orijinalliğini yitirdi.

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Manisa Ulu Camii tarihi aydınlattı! Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! İşte Bizans döneminin kalıntısı

Camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Aslına uygun olarak restoresi sürdürülen camiye 5 milyon TL harcandı.

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Manisa Ulu Camii tarihi aydınlattı! Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! İşte Bizans döneminin kalıntısı

Restorasyon sırasında, caminin yapımından 8 yıl sonra iklim şartları nedeniyle iç tarafta örülen duvarda sıva raspası çalışması yapıldı, sıvalar kazındı. Ortaya 6 sütun çıktı. Sütunların Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Duvarla birlikte ortaya çıkan sütunlar tarihe ışık tuttu.

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Manisa Ulu Camii tarihi aydınlattı! Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! İşte Bizans döneminin kalıntısı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, caminin bu yıl sonunda hizmete açılacağını belirterek, "Caminin 1366 yılında yapıldığını biliyoruz. Kesin tarih bu. Çünkü caminin girişinde kitabe var. Daha sonra bu caminin orta bölümünde yaklaşık 8 yıl sonra yapıldığını varsaydığımız duvar var.