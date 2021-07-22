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Manisa Ulu Camii tarihi aydınlattı! Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! İşte Bizans döneminin kalıntısı
Manisa'da, Saruhanoğulları Beyliği tarafından 1366 yılında yapılan Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında, kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "Bu sütun ve başlıklarında dönemsel olarak devşirme malzemelerden kullanıldığını gördük. Muhtemelen Bizans dönemine ait olduğu görülüyor" dedi.
Giriş Tarihi: 22.07.2021 10:53Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 10:54