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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde dün başlayan ve etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle olası boğulma vakalarının yaşanmaması adına tüm ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Öte yandan İstanbul'da Sarıyer ve Şile'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Giriş Tarihi: 22.07.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 13:18
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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

İstanbul'un yanı başında yer alması sebebiyle Marmara Bölgesi'ndeki tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı.

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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı.

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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı.

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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı'nın 3. günü Sarıyer'deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.