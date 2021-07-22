Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde dün başlayan ve etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle olası boğulma vakalarının yaşanmaması adına tüm ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Öte yandan İstanbul'da Sarıyer ve Şile'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Giriş Tarihi: 22.07.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 13:18
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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
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Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı