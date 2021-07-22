Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı'nın 3. günü Sarıyer'deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.