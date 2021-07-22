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Dünyanın en hızlı hayvanı olması fayda etmedi! Korkunç av canlı yayında

Çıktığı safaride canlı yayın başlatan Busani Mtshali, iki yavrusu olan bir anne çitaya rastladı. Çitaları kayda alan Mtshali, erkek yavrunun susuzluğunu gidermek için su birikintisine yaklaştığını görünce, objektifini o yöne çevirdi. Yakınlardaki timsahı fark eden Busani, çitayı uyarmak için ses çıkarsa da artık çok geçti. İşte timsahın inanılmaz çita avı...

Giriş Tarihi: 22.07.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 01:38
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Dünyanın en hızlı hayvanı olması fayda etmedi! Korkunç av canlı yayında

Çıtalar karadaki en hızlı hayvan olma özelliğini taşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en hızlı hayvanı olması fayda etmedi! Korkunç av canlı yayında

Çoğu zaman inanılmaz avlarıyla tanıdığımız çitalar bazen av da olabiliyorlar.

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Dünyanın en hızlı hayvanı olması fayda etmedi! Korkunç av canlı yayında

Susuzluğunu gidermek için göl kenarına yönelen çita yaptığı hatayı canıyla ödedi.

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Dünyanın en hızlı hayvanı olması fayda etmedi! Korkunç av canlı yayında

İşte o anlar...

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Dünyanın en hızlı hayvanı olması fayda etmedi! Korkunç av canlı yayında