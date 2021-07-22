Dünyanın en hızlı hayvanı olması fayda etmedi! Korkunç av canlı yayında

Çıktığı safaride canlı yayın başlatan Busani Mtshali, iki yavrusu olan bir anne çitaya rastladı. Çitaları kayda alan Mtshali, erkek yavrunun susuzluğunu gidermek için su birikintisine yaklaştığını görünce, objektifini o yöne çevirdi. Yakınlardaki timsahı fark eden Busani, çitayı uyarmak için ses çıkarsa da artık çok geçti. İşte timsahın inanılmaz çita avı...