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Manavgat'ta çamura dönen göletler balıkların mezarı oldu! İşte içler acısı görüntüler

Manavgat Barajı'nda su toplanması sırasında su seviyesinin yükselip ırmaktan sızan suların boş arazide oluşturduğu göletler, su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölüleriyle doluyor. Ölen balıkların büyük bölümünün anaç sazan olduğu, göletlerin durgun olması nedeniyle yumurtasını göletlere bırakan sazanların suyun çekilmesiyle öldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 11:25
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Manavgat'ta çamura dönen göletler balıkların mezarı oldu! İşte içler acısı görüntüler

Manavgat Barajı'nın yaklaşık 300-400 metre Ulukapı tarafında, Oymapınar Mahallesi'ne bağlı Asarönü mevkiinde yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilemiyor.

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Manavgat'ta çamura dönen göletler balıkların mezarı oldu! İşte içler acısı görüntüler

Manavgat Irmağı'nda enerji üretimi için su toplanması arasında su seviyesi 8-10 metre yükselip Asarönü mevkiinde göletler oluşurken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte göletler kuruyup çamura dönüşüyor.

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Manavgat'ta çamura dönen göletler balıkların mezarı oldu! İşte içler acısı görüntüler

Su seviyesinin yüksek olduğu, göletlerin oluştuğu süreçte, göletlerin ırmağa göre durgun olması nedeniyle anaç sazanlar yumurtalarını bırakmak amacıyla göletlere giderken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte geriye dönemeyince telef oluyor.

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Manavgat'ta çamura dönen göletler balıkların mezarı oldu! İşte içler acısı görüntüler

Bölgede binlerce irili ufaklı balık bulunurken, havaların ısınmasıyla birlikte çürümeye başlayan balıklar etrafa çirkin kokular salıyor.

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Manavgat'ta çamura dönen göletler balıkların mezarı oldu! İşte içler acısı görüntüler

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