10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Manavgat'ta çamura dönen göletler balıkların mezarı oldu! İşte içler acısı görüntüler
Manavgat Barajı'nda su toplanması sırasında su seviyesinin yükselip ırmaktan sızan suların boş arazide oluşturduğu göletler, su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölüleriyle doluyor. Ölen balıkların büyük bölümünün anaç sazan olduğu, göletlerin durgun olması nedeniyle yumurtasını göletlere bırakan sazanların suyun çekilmesiyle öldüğü bildirildi.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 11:25
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