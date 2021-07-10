Horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor! Akıllara durgunluk veren olay

Hüseyin Aslan, "Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Hobilerim arasında hayvanları seviyorum. Tavuklarım var. Bir gün baktım horoz kümeste yatıyor. Merak ettim baktım yumurtluyor. Her gün yumurtlamaya başladı. Sabahları ötüyor bizi uyandırıyor. Geliyorum yumurtası var. Ben şaşkınım. Mümkünse yetkililerden bir bilgi almak istiyorum. Yumurtası harika. Açık kahverengi bir yumurta. Sarısı ve beyazı var. Bildiğiniz yumurta yani ve çok nefis tadı var. Horozum daha 8 aylık, 1 yaşında bile gelmedi. Ferik olarak almıştım. Çevremdeki insanlar şaşkınlar inanmıyorlar. Öttüğünü duyuyorlar 'vay senin horoz yine ötmeye başladı' diyorlar. Şu ana kadar böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor" diye konuştu.