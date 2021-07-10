10 Temmuz 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
Türkiye'nin yükselen değeri HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi! 6 hedefe birden atış yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sisteminin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 13:21
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11