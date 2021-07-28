Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor! Almanya ve Belçika'dan sonra İtalya'da sel felaketi

İnsan faaliyetleri sebebiyle her geçen gün etkisini arttıran küresel ısınma, dünyanın pek çok bölgesinde afetlere yol açmaya devam ediyor. Son birkaç haftalarda Avrupa'yı tesiri altına alan sel afeti, Almanya ile Belçika'nın ardından İtalya'nın doğal güzelliğiyle bilinen Como Gölü ve etrafındaki kasabaları vurdu. Bölgede yoğun yağış sel ve toprak kaymalarına sebep oldu. Gölün etrafındaki Cernobbio, Cernobbio ve Brienno kasabalarında pek çok ev hasar aldı.