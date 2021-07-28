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Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor! Almanya ve Belçika'dan sonra İtalya'da sel felaketi

İnsan faaliyetleri sebebiyle her geçen gün etkisini arttıran küresel ısınma, dünyanın pek çok bölgesinde afetlere yol açmaya devam ediyor. Son birkaç haftalarda Avrupa'yı tesiri altına alan sel afeti, Almanya ile Belçika'nın ardından İtalya'nın doğal güzelliğiyle bilinen Como Gölü ve etrafındaki kasabaları vurdu. Bölgede yoğun yağış sel ve toprak kaymalarına sebep oldu. Gölün etrafındaki Cernobbio, Cernobbio ve Brienno kasabalarında pek çok ev hasar aldı.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 14:33
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Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor! Almanya ve Belçika'dan sonra İtalya'da sel felaketi

İtalya'nın kuzey kesiminde bulunan Lombardiya bölgesinde sel etkili oldu. Aşırı iklim olayları sebebiyle Como Gölü ve etrafındaki kasabalarda heyelan ve su baskınlarına yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor! Almanya ve Belçika'dan sonra İtalya'da sel felaketi

60'IN ÜZERİNDE ARAMA KURTARMA OPERASYONU YAPILDI

Dağlarla çevrili gölün etrafında fırtınaların hasara yol açmasının ardından İtalyan itfaiyeciler 60'tan fazla kurtarma operasyonu yapıldı. Bununla birlikte olay nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmedi.

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Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor! Almanya ve Belçika'dan sonra İtalya'da sel felaketi

''İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ''

İtalyan çevre kuruluşu Coldiretti, daha sık, ani ve şiddetli fırtınalara atıfta bulunarak, "İtalya'da tropikleşme eğilimi ve aşırı olayların çoğalmasıyla birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.

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Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor! Almanya ve Belçika'dan sonra İtalya'da sel felaketi

GELECEK YILLARDA ZARARIN GİDEREK ARTMASI BEKLENİYOR

Bununla birlikte kuruluş, sel ve toprak kayması gibi küresel ısınmanın etkilediği olayların gelecek on yılda tarımsal üretime, binalara ve altyapıya 14 milyar euro değerinde bir zarar vermesi bekleniyor.

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Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor! Almanya ve Belçika'dan sonra İtalya'da sel felaketi

50 KİŞİ EVİNDE MAHSUR KALDI

Gölün batı kıyısında yer alan ve selden en çok etkilenen kasaba olan Brienno'da, bir heyelan gaz sızıntısına neden oldu. Ardından 50 sakin evlerinde mahsur kaldı. Cernobbio'da ise itfaiyeciler sel tehlikesiyle karşı karşıya olan bir apartmanı tahliye etti.