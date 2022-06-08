Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı

12 DALGIÇ 2 GÜN UĞRAŞTI

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle 12 dalgıcın da yer aldığı ekip, 2 günlük bir çalışma yaptı.