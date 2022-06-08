08 Haziran 2022, Çarşamba
Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı
İstanbul Maltepe açıklarında deniz ekolojisine zarara yol açan 5 bin metrekare boyutundaki dev hayalet ağı, ekiplerin iki gün süren çalışmaları sonucu hemen hemen 30 metre derinlikten su yüzeyine çıkarıldı. Deniz tabanındaki biyoçeşitliliği riske atan dev hayalet ağı, havadan görüntülendi. Çıkartılan ağın, Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 17:50
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