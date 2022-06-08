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Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı

İstanbul Maltepe açıklarında deniz ekolojisine zarara yol açan 5 bin metrekare boyutundaki dev hayalet ağı, ekiplerin iki gün süren çalışmaları sonucu hemen hemen 30 metre derinlikten su yüzeyine çıkarıldı. Deniz tabanındaki biyoçeşitliliği riske atan dev hayalet ağı, havadan görüntülendi. Çıkartılan ağın, Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğu belirtildi.

İHA
AA
Giriş Tarihi: 08.06.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 17:50
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Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı

"Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" çerçevesinde Türkiye Çevre Haftası faaliyetleri sebebiyle Maltepe açıkları ve Adalar arasında kalan bölgede yapılan çalışmalar sonucunda, deniz ekolojisine zarar veren hemen hemen 5 bin metrekare boyutundaki hayalet ağ çıkarıldı.

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Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı

12 DALGIÇ 2 GÜN UĞRAŞTI

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle 12 dalgıcın da yer aldığı ekip, 2 günlük bir çalışma yaptı.

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Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı

30 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

Denizaltı robotlarıyla yapılan aramalarda 30 metre derinlikte bir hayalet ağ olduğu tespit edildi.

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Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı

10 YILDIR SU ALTINDA…

Dalgıçlar yaklaşık 5 bin metrekare boyutunda olan, yaklaşık 10 yıldır su altında olduğu değerlendirilen ve üzerinde canlı yaşamı devam eden hayalet ağı yüzeye çıkardı.

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Maltepe’deki temizlik çalışmalarında dev hayalet ağ çıkarıldı

"EN BÜYÜK HAYALET AĞ"

Yetkililer, 120 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde olan hayalet ağın Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğunu belirtti.