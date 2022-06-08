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Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! 3 öğrencinin cezası belli oldu mu?

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Serik'te Kur'an'ı-Kerim'e tekme olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini belirtti. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik'te Kur'an'ı-Kerim'e tekme olayına karışan 3 öğrenciyle ilgili olarak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda, dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" dedi.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 17:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 10:47
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Antalya’da Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı! 3 öğrencini cezası belli oldu mu?

Miran, sendika binasında düzenlenen toplantıda Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Antalya’da Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı! 3 öğrencini cezası belli oldu mu?

Lisede 11. sınıf öğrencilerinin bir ders sınavından sonra boş kalan sınıfta arkadaşları arasında şakalaşırken bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i atıp diğerinin tekme vurmasının geçiştirilecek bir hadise olmadığının altını çizen Miran, "Son dönemde sık sık rastladığımız, dikkat çekmek, gündeme gelmek, sosyal medya hesaplarının daha fazla tıklanması amacıyla başvurulan yollar, paylaşılan görüntüler, bazısı ölümle biten çekimler, üzerinde daha fazla durulması, dur denilmesi gereken bir noktaya varmıştır.

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Antalya’da Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı! 3 öğrencini cezası belli oldu mu?

Sıklıkla yaşanan ve toplumun değerlerini zedeleyen, insanların hassasiyetlerine, sinir uçlarına dokunan yaklaşımların, açık edilen nahoş görüntülerin önüne geçilmesinin; sosyal medya mecralarıyla ilgili olarak ciddi bir şekilde adım atılmasının zamanı gelmiş hatta geçmiştir" dedi.

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Antalya’da Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı! 3 öğrencini cezası belli oldu mu?

"3 ÖĞRENCİYE ÖRGÜN EĞİTİM DIŞI"
Serik'te meydana gelen, bilinçli, kötü niyetli hatta provokasyon olma ihtimali de bulunan bu olayın detaylı bir şekilde soruşturulmasını isteyen Miran, "Okul içinde meydana gelen bu hadisenin bir öğrenci tarafından kameraya alınması ise, cep telefonlarının okul ortamına ve sınıfa sokulmaması yönünde tedbir alınmadığını göstermektedir.

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Antalya’da Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı! 3 öğrencini cezası belli oldu mu?

İlgili öğrenciler ve sorumluluğu olan herkes hakkında gerekli işlemler bir an evvel yapılmalı; bu ve benzeri iğrençliklerin bir daha cereyan etmemesi için gereken ne varsa yapılmalıdır.