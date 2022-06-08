09 Haziran 2022, Perşembe
Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! 3 öğrencinin cezası belli oldu mu?
Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Serik'te Kur'an'ı-Kerim'e tekme olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini belirtti. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik'te Kur'an'ı-Kerim'e tekme olayına karışan 3 öğrenciyle ilgili olarak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda, dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" dedi.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 17:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 10:47
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