Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

"SUDE'YE ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORDUM"

Savunmasına devam eden O.Ö., "Sude'nin annesi bizim ilişkimiz için kendisine 'Ölsen de öldürsen de seni vermem' dedi. Sude'nin ablasının eski kocası bu kızı uyuşturucuya düşürmüş. Ben Sude'yi bunların içinden aldım. Tek pişmanlığım o silahı orada tutmak. Sude'ye uyuşturucu verenlerle kavgaları oluyordu, bu sebeple hasımlar edindim. Olayla 3 gün önce hasımlarım silahla kapımıza dayanıp beni öldürmeye çalıştılar, silah o yüzden oradaydı. Sude daha önce AMATEM'e gitti, ancak yatmamış. Oradan çıktıktan sonra bir parkta kollarını kesmiş. Sude'ye çocuğum gibi bakıyordum. Ben onu darp ediyor olsam beni polise şikayet ederdi. İddianamede yer alan ses kaydı yarımdır, o ses kaydının devamı var. Sude'nin ablasıyla oturduğumuzda bunu şaka olsun diye yaptığını söyledi. Ablasının da bundan haberi var. Bu mesajın ertesi gününde ablasıyla birlikte parkta oturduk. Ablası kendisine 'Böyle yapma' diye uyardı. Sude de 'O zaman siz de benimle ilgilenin' dedi. Hasımlarım bana saldırmak için eve geldiğinde mermiyi namluya sürmüştüm, sonra çıkarmadım öyle kaldı. Sude silahı aldığında mermi namludaydı" diye konuştu.