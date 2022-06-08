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Haberler Galeri Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

Kocaeli'de sevgilisi Sude Akarsu'nun evinde tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunmasına dair tutuklanan zanlı, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemede dinlenen genç kızın annesi, "Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son 'Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür' dedi" dedi. Zanlı ise savunmasında, "Sude bana dönerek 'Bana bak, seni çok seviyorum' diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim" şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 18:53
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Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

Olay, 5 Ağustos 2021'de İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı 29 yaşındaki sevgilisi O.Ö'nün evinde tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

SU HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulduğu belirlenen Akarsu hayatını kaybetti. Evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. ise gözaltına alındı. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

"GELMEZSEM POLİSE HABER VER, ÇÜNKÜ BENİ DÖVMÜŞ ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR"
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Sude Akarsu'nun sosyal medya hesabından annesine, "Anne ben bugün eve geliyorum, yeter artık dayanamıyorum, katlanamıyorum. Ben bugün eve gelmezsem polise haber ver, çünkü beni dövmüş öldürmüş olabilir. Ben diyeceğimi dedim. Ben bugün eve gelmezsem eğer bil ki bir şey yapmıştır bana. Polise haber ver" şeklinde mesaj attığı bilgisi yer aldı. Aynı zamanda iddianamede, Akarsu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği, kriminal raporunda ise Sude'nin sağ el swap numunesi üzerinde atış artıkları bulunduğu, sanık O.Ö.'de ise atış artıklarının bulunmadığı belirtildi.

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Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

"SENİ ÇOK SEVİYORUM DİYEREK KAFASINA SIKTI"
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına başlandı. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık O.Ö. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen O.Ö., "İddianamede yazıldığı gibi ölüme sebebiyet verme gibi şeyler asılsızdır. Siz ailesi yüzünden intihar ettiğini bilmiyordunuz. Ben bu kızı uyuşturucu batağından kurtardım. Olay günü biz çarşıya gittik. Bağımlısı olduğu için arada krizleri oluyor ve bağırıp çağırıyordu. Yine krize girip bana hakaret etmeye başladı. Ben de ona bağırdım, sonrasında eve geldik, canı alkol istedi. Tanık T.M.D'de yanımızdaydı. Onu alkol almaya gönderdik. O sırada silah, oturduğum koltuğun arasında duruyordu. T.M.D. evden çıktıktan sonra Sude gelip bana sarıldı. Sude bana sarılırken silahı almış, ben bunu fark etmedim. Sude evin kapısına doğru gidip bana dönerek 'Bana bak, seni çok seviyorum' diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim, yardım etmeye fırsatım olmadı. 112'yi ben aradım, bir kadına bunu yapamam, 3 kız çocuğu babasıyım" dedi.

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Sude Akarsu sevgilisinin evinde öldü bulundu! ‘Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’

"SUDE'YE ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORDUM"
Savunmasına devam eden O.Ö., "Sude'nin annesi bizim ilişkimiz için kendisine 'Ölsen de öldürsen de seni vermem' dedi. Sude'nin ablasının eski kocası bu kızı uyuşturucuya düşürmüş. Ben Sude'yi bunların içinden aldım. Tek pişmanlığım o silahı orada tutmak. Sude'ye uyuşturucu verenlerle kavgaları oluyordu, bu sebeple hasımlar edindim. Olayla 3 gün önce hasımlarım silahla kapımıza dayanıp beni öldürmeye çalıştılar, silah o yüzden oradaydı. Sude daha önce AMATEM'e gitti, ancak yatmamış. Oradan çıktıktan sonra bir parkta kollarını kesmiş. Sude'ye çocuğum gibi bakıyordum. Ben onu darp ediyor olsam beni polise şikayet ederdi. İddianamede yer alan ses kaydı yarımdır, o ses kaydının devamı var. Sude'nin ablasıyla oturduğumuzda bunu şaka olsun diye yaptığını söyledi. Ablasının da bundan haberi var. Bu mesajın ertesi gününde ablasıyla birlikte parkta oturduk. Ablası kendisine 'Böyle yapma' diye uyardı. Sude de 'O zaman siz de benimle ilgilenin' dedi. Hasımlarım bana saldırmak için eve geldiğinde mermiyi namluya sürmüştüm, sonra çıkarmadım öyle kaldı. Sude silahı aldığında mermi namludaydı" diye konuştu.