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Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İstanbul Fatih'te trafik polisine soru sorma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bir anda bıçakla saldırdı. 'Dur' ihtarına uymayan zanlı ayağından vurularak yakalanırken, üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 1

İstanbul Fatih'te dehşete düşüren anlar yaşandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 2

Edinilen bilgiye göre, soru sorma bahanesiyle bölgede görev yapan trafik polisinin yanına yaklaşan M.B., bir anda bıçakla saldırdı.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 3

Son anda geri çekilen polis memuru, "dur" ihtarına uymayan şüpheliyi bacağından vurdu.

FATİH'TE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA!

Yaralanmasına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 5

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 6

Şüphelinin polis memuruna bıçakla saldırdığı anlar ekip aracının kamerasına yansıdı.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 7

Görüntülerde, M.B.'nin polis memurunun yanına gelerek bir şey sorduğu, ardından aniden bıçakla saldırdığı görülüyor.

Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada 8

Saldırının ardından ekip aracındaki diğer polis memuruna yönelen şüphelinin, açılan ateş sonucu bacağından vurulduğu anlar da kameraya yansıdı.

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