Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, soru sorma bahanesiyle bölgede görev yapan trafik polisinin yanına yaklaşan M.B., bir anda bıçakla saldırdı.

Yaralanmasına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.