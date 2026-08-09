Fatih'te dehşet! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı polise bıçakla saldırdı: O anlar kamerada
İstanbul Fatih'te trafik polisine soru sorma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bir anda bıçakla saldırdı. 'Dur' ihtarına uymayan zanlı ayağından vurularak yakalanırken, üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
İstanbul Fatih'te dehşete düşüren anlar yaşandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, soru sorma bahanesiyle bölgede görev yapan trafik polisinin yanına yaklaşan M.B., bir anda bıçakla saldırdı.
Son anda geri çekilen polis memuru, "dur" ihtarına uymayan şüpheliyi bacağından vurdu.
Yaralanmasına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.