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Haberler Galeri Malatya'da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

Malatya'da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

Malatya'da belediyeye ait bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle baraj gölüne uçtu. Yaşanan can pazarında otobüste bulunan yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camları kırılarak kurtarıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün kendi ekseni etrafında birçok kez döndüğü ve süratini yavaşlatamadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 19:01
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Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

Kaza, Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde bulunan Atabey Feribot İskelesi'nde yaşandı.

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Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

İddiaya göre, bölgeye sefer yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi MOTAŞ'a ait halk otobüsü, içerisinde yolcular varken sürücüsünün kontrolünden çıkarak göle uçtu.

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Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

Göle düştükten sonra feribota çarpan otobüste bulunan yolcuları kurtarmak için zamanla yarışıldı. Can pazarının yaşandığı kazada çevrede bulunan vatandaşlar hemen feribottan otobüsün üzerine çıkarak havalandırma kapakları ve kırdıkları camlardan içerideki yolcuları çıkarmaya başladı.

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Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

Yaşanan bu can pazarı amatör cep telefonu kameralarına da yansırken bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de hemen çalışma başlattı.

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Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

Otobüste yaklaşık 10 yolcu kurtarılırken, kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve jandarma ekibi yönlendirilirken, dalgıçlar otobüste başka yolcu olup olmadığını belirlemek için uzun süre çalışma yaptı.