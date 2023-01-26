2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri! Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ

Recep ayının girmesiyle birlikte üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü başladı. 2023 yılının ilk kandili olacak olan Regaip Kandili tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek Regaip Kandili İslam dünyası için en önemli günler arasında yer almaktadır. Regaib, kelime anlamı olarak, 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamına gelmektedir. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaib Kandili'nde ibadetler edilirken bir yandan da eşe, dosta, kandil mesajı atılacak. İşte, en yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!