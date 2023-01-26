HaberlerGaleri2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri! Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ |
2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri! Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ |
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Bu hayırlı gecede bol bol dua edilecek ve Allah'tan af dilenecek. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaib Kandili'nde ibadetler edilirken bir yandan da eşe, dosta, sevilen kişilere kandil mesajı atılacak. İşte, en anlamlı, resimli, kısa ve uzun Regaib Kandili mesajları...
Giriş Tarihi: 26.01.2023 21:53Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 21:58