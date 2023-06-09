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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...

Geçen aylarda İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, mesai saatleri içinde eline geçirdiği hakim cübbesini giydikten sonra adliyenin duvarında asılı duran televizyonu sırtlayarak adliyeden çıktı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesiyle gözaltına alınan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen hırsızın ifadesi ise şaşkına çevirdi!

Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:27
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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...

H.Y. isimli 32 yaşındaki adam, geçen aylarda İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gitti. Hakkında açılan bir davada ifade vermek için daha önce adliyeye gelen H.Y., 16 Şubat günü yeniden adliyeye geldi.

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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...

ADLİYENİN DUVARINA ASILMIŞTI

Sabah'ın haberine göre, H.Y. adliyenin -2 katında bulunan duvara monte edilerek asılı halde duran televizyonu fark etti. Televizyon adliyeye gelen vatandaşlar için bazı konularda bilgi veren video görüntüler oynatılmak için duvara asılmıştı.

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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...

HAKİM CÜBBESİ GİYİP TELEVİZYON ÇALDI

Eski yıllarda kullanılan hakim savcılara ait kıyafetlerin sergilendiği alandaki hakim cübbesini giyerek gözüne kestirdiği televizyonu duvardan çıkartarak sırtlayan genç adam, adliyenin D kapısına yöneldi.

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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...

Kapıdan çıkıp adliyeden ayrıldıktan hemen sonra güvenlik görevlilerinin fark ettiği H.Y., durdurularak olay polis görevlilerine bildirildi.

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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...

Gözaltına alınan H.Y.'nin olayla ilgili ifadesi alındı. Genç, 'Çalışmak için Yozgat'tan İstanbul'a geldim.