İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...

ADLİYENİN DUVARINA ASILMIŞTI

Sabah'ın haberine göre, H.Y. adliyenin -2 katında bulunan duvara monte edilerek asılı halde duran televizyonu fark etti. Televizyon adliyeye gelen vatandaşlar için bazı konularda bilgi veren video görüntüler oynatılmak için duvara asılmıştı.