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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Adliyenin içinde yaptıkları şoke etti! Önce hakim cübbesi giydi sonra...
Geçen aylarda İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, mesai saatleri içinde eline geçirdiği hakim cübbesini giydikten sonra adliyenin duvarında asılı duran televizyonu sırtlayarak adliyeden çıktı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesiyle gözaltına alınan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen hırsızın ifadesi ise şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:25Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:27