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Bodrum’da 2 günde 3’üncü olay! Su hattı bomba gibi patladı: Yol yine çöktü |  Tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Tonlarca suyun boşa aktığı bölge araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı. İşte detaylar...

Giriş: 22.07.2024 01:05 Güncelleme: 22.07.2024 01:10
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Bodrum’da 2 günde 3’üncü kez ana su isale hattında patlama! Yol yine çöktü |  Tonlarca suyun boşa aktı

Olay, saat 22.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi'nde meydana geldi.

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Bodrum’da 2 günde 3’üncü kez ana su isale hattında patlama! Yol yine çöktü |  Tonlarca suyun boşa aktı

Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi.

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Bodrum’da 2 günde 3’üncü kez ana su isale hattında patlama! Yol yine çöktü |  Tonlarca suyun boşa aktı

Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı.

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Bodrum’da 2 günde 3’üncü kez ana su isale hattında patlama! Yol yine çöktü |  Tonlarca suyun boşa aktı

Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.

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Bodrum’da 2 günde 3’üncü kez ana su isale hattında patlama! Yol yine çöktü |  Tonlarca suyun boşa aktı

Ayrıca, yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.