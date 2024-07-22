Bodrum’da 2 günde 3’üncü olay! Su hattı bomba gibi patladı: Yol yine çöktü | Tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Tonlarca suyun boşa aktığı bölge araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı. İşte detaylar...