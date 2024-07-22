İbn-i Sina'nın 1000 yıllık tarifi; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bu karışımda gizliymiş! " Her gün 1 yemek kaşığı..."

Modern dünyanın kimyasal dolu ürünleri arasında kaybolmuşken, cilt bakımı söz konusu olduğunda bazen köklere dönmek en etkili çözüm olabiliyor. 'Tıbbın Babası' olarak bilinen İbn-i Sina, bundan tam bin yıl önce, doğal ve etkili yöntemlerle sağlıklı bir cilde kavuşmanın yollarını göstermişti. Günümüzde bile geçerliliğini koruyan bu tavsiyeler, ay gibi parlayan bir cilde sahip olmak isteyenler için zamansız birer hazine niteliğinde.

Giriş: 22.07.2024 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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