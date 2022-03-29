İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

İlk oruç hangi gün tutulacak? Bu hafta Şaban ayına veda ederek Ramazan ayına merhaba diyeceğiz. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklar yapılırken, ilk orucun hangi gün tutulacağı araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri...