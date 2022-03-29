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Haberler Galeri İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

İlk oruç hangi gün tutulacak? Bu hafta Şaban ayına veda ederek Ramazan ayına merhaba diyeceğiz. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklar yapılırken, ilk orucun hangi gün tutulacağı araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 12:31
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İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan orucuna başlamaya hazırlanan vatandaşlar, ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırıyor. Maneviyat ve merhamet dolu sevapların bolca kazanıldığı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucun hangi tarihte başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet'in takvimine göre, 2022 Ramazan ayı 02 Nisan'da başlayacak. 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

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İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.