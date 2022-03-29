Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

VATANDAŞLARIN TAKDİRİNİ KAZANDI

Belediyedeki görevine devam eden Arı, cadde ve sokakları yine müzik eşliğinde temizlemeye devam ediyor. Erken saatlerde mesaisine başlayan Arı, eldiven ve güneş gözlüğünü takıp cep telefonundan da en sevdiği şarkı Porto Rikolu sanatçı Don Omar'ın Danzo Kuduro adlı parçasını açıyor. Müziğin ritmiyle kıvrak ve bir o kadar renkli hareketler sergileyen Arı, partneri olan süpürgeyle dans ederek sokakları süpürüyor. Arı'nın işini severek yaptığını gören vatandaşlar ise onu takdir ediyor.



