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Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

Antalya'da sokak ile caddeleri müzik eşliğinde dans ederek süpüren temizlik işçisi ilgi odağı oldu. Bölge halkının cep telefonu kamerasına kaydettikten sonra sosyal medya ün kazanarak fenomen olan ve ardından çalıştığı belediye tarafından özel klip çekilen temizlik işçisi, dansıyla sokakları temizlemeye devam ediyor. İşini keyif alarak yaptığını belirten temizlik işçisi, 'çılgın süpürgeci' olarak anılıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 15:36
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Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

Antalya'da temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Ali Arı, 2020'de eline aldığı süpürgesiyle sokak ve caddelerdeki çöpleri dans ederek toplamasıyla ün kazandı.


GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

Vatandaşların cep telefonuyla çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla aniden ilgi çeken temizlik işçisi için, renkli bir klip hazırladı. Güneş gözlüğü takan ve kovid-19 sebebiyle maske ve eldivenlerini giyen Arı, kamera karşısına geçerek klipte oynadı.

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Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

"DANS EDEMEDİĞİM TEMİZLİK, TEMİZLİK DEĞİLDİR"

Klipte dans ederek temizlik yaptığını anlatan Arı, "Ben süpürgeyle dans ederek çalışmayı çok seviyorum. Herkesin bir özelliği vardır, benim özelliğimde odur. Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir" dedi.

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Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

VATANDAŞLARIN TAKDİRİNİ KAZANDI
Belediyedeki görevine devam eden Arı, cadde ve sokakları yine müzik eşliğinde temizlemeye devam ediyor. Erken saatlerde mesaisine başlayan Arı, eldiven ve güneş gözlüğünü takıp cep telefonundan da en sevdiği şarkı Porto Rikolu sanatçı Don Omar'ın Danzo Kuduro adlı parçasını açıyor. Müziğin ritmiyle kıvrak ve bir o kadar renkli hareketler sergileyen Arı, partneri olan süpürgeyle dans ederek sokakları süpürüyor. Arı'nın işini severek yaptığını gören vatandaşlar ise onu takdir ediyor.

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Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

ÇILGIN SÜPÜRGECİ KAMERADA

Müziğin ritmiyle kıvrak ve bir o kadar renkli hareketler sergileyen Arı, partneri olan süpürgeyle dans ederek sokakları süpürüyor. Arı'nın işini severek yaptığını gören vatandaşlar ise onu takdir ediyor.