08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Karınca yuvasına dökülen alüminyum gerçekleri ortaya çıkardı! Bu bir sanat...

Karınca kolonisiyle karşılaşan adam bahçesinde bir deneye kalkıştı. Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilgin bir şey yaptı. Karınca yuvasına alüminyum döken kişi ortaya çıkanlar karşısında şaşkına döndü. Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da milyonlarca defa izlenen karınca yunvasına alüminyum dökülen görüntüler sizlerle...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 12:48
  • 1
  • 200
Karınca yuvasına dökülen alüminyum gerçekleri ortaya çıkardı! Bu bir sanat...

Karıncalar 'çalışkanlık' ünvanının hakkını verebilecek mi? Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz.

  • 2
  • 200
Karınca yuvasına dökülen alüminyum gerçekleri ortaya çıkardı! Bu bir sanat...

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı.

  • 3
  • 200
Karınca yuvasına dökülen alüminyum gerçekleri ortaya çıkardı! Bu bir sanat...

Karınca kolonisiyle karşılaşan adam bahçesinde bir deneye kalkıştı. Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilgin bir şey yaptı.

  • 4
  • 200
Karınca yuvasına dökülen alüminyum gerçekleri ortaya çıkardı! Bu bir sanat...

Karınca yuvasına alüminyum döken kişi ortaya çıkanlar karşısında şaşkına döndü.

  • 5
  • 200
Karınca yuvasına dökülen alüminyum gerçekleri ortaya çıkardı! Bu bir sanat...

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da milyonlarca defa izlenen karınca yunvasına alüminyum dökülen görüntüler sizlerle.