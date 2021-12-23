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Mahkemeden Bihter'in annesini isyan ettiren karar! Susup oturmayacağım

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy'un katili Rahman Yalçınsoy'un yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf tarafından bozulmuştu. Rahman Yalçınsoy'a yeniden yargılandığı davada yerel mahkeme tarafından yine aynı ceza verildi. Kararın kendilerini yıktığını söyleyen Anne Gülay Yılmaz ise "Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diye susup, oturmayacağım. Tek istediğim adalet" dedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:46
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Mahkemeden Bihter’in annesini isyan ettiren karar! Susup oturmayacağım

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi Bihter Yalçınsoy'un katili Rahman Yalçınsoy'a yeniden yargılandırdığı davada verilen ceza isyan ettirdi. Kararın kendilerini yıktığını söyleyen Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diye susup, oturmayacağım. Tek istediğim adalet" dedi.

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Mahkemeden Bihter’in annesini isyan ettiren karar! Susup oturmayacağım

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi Bihter Yalçınsoy'u (31) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Rahman Yalçınsoy'a, (37) kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı yerel mahkemede yine aynı ceza verildi.

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Mahkemeden Bihter’in annesini isyan ettiren karar! Susup oturmayacağım

"OLAN OLDU" DİYE SUSUP, OTURMAYACAĞIM

Kararın kendilerini yıktığını söyleyen Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diye susup, oturmayacağım. Tek istediğim adalet" dedi.

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Mahkemeden Bihter’in annesini isyan ettiren karar! Susup oturmayacağım

Rahman Yalçınsoy, boşanma davalarının olduğu 8 Ekim 2020 tarihinde eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Bihter Yalçınsoy eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınsoy, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

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Mahkemeden Bihter’in annesini isyan ettiren karar! Susup oturmayacağım

"ALDATTI, ÜZERİME SALDIRDI"

Rahman Yalçınsoy, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkemede, Rahman Yalçınsoy verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi.