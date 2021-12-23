Mahkemeden Bihter'in annesini isyan ettiren karar! Susup oturmayacağım

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy'un katili Rahman Yalçınsoy'un yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf tarafından bozulmuştu. Rahman Yalçınsoy'a yeniden yargılandığı davada yerel mahkeme tarafından yine aynı ceza verildi. Kararın kendilerini yıktığını söyleyen Anne Gülay Yılmaz ise "Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diye susup, oturmayacağım. Tek istediğim adalet" dedi.