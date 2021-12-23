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33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Turan Çelik oğluna canlı yayında kavuştu! Dede torunun kucaklaşması gözyaşlarına boğdu

Turan Çelik'in 33 yıllık evlat hasreti Müge Anlı'da son buldu! Dede torunun kucaklaşması duygusal anlar yaşattı. İstanbul'da yaşayan Turan Çelik, hiç görmediği oğlu Ozan'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dakikalar içinde bulunan Ozan, babası ve kardeşlerini görmek için stüdyoya geldi. Evlatlarını ilk kez bir arada gören Turan Çelik, torunu ve gelini ile de tanıştı. Dede torunun kucaklaşması hem güldürdü hem ağlattı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 12:11
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33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Turan Çelik oğluna canlı yayında kavuştu! Dede torunun kucaklaşması gözyaşlarına boğdu

İstanbul'da yaşayan Turan Çelik 1987 yılında dünyaya gelen oğlu Ozan'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Yaşını bile doldurmadan oğlundan ayrı kaldığını söyleyen Turan Çelik, elinde sadece bir adet fotoğrafı olduğunu belirtti. Çelik aradığı çocuğunun annesinin o dönem evlilik teklifini kabul etmediğini ve niçin terk edildiğini bugün bile bilmediğini belirtti.

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33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Turan Çelik oğluna canlı yayında kavuştu! Dede torunun kucaklaşması gözyaşlarına boğdu

Mucize ise dakikalar içinde geldi. Turan Çelik 33 yıldır görmediği oğlunun sesini canlı yayında ilk kez duydu. Terk edildiğini düşünen Ozan, babasını görmek istemediğini söylerken ablaları ve abisiyle bir araya gelmek istediğini söyledi.

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33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Turan Çelik oğluna canlı yayında kavuştu! Dede torunun kucaklaşması gözyaşlarına boğdu

Annesini 6 ay önce kaybeden Ozan, babasını yıllardır babasını aradığını ancak şimdi görmek istemediğini belirtti.

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33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Turan Çelik oğluna canlı yayında kavuştu! Dede torunun kucaklaşması gözyaşlarına boğdu

BABA OĞUL İLK KEZ KARŞILAŞTI

Müge Anlı'nın bugünkü yayınında ise mucize kavuşma gerçekleşti. Stüdyoya gelen Ozan, babası ve abisiyle ilk kez karşılaştı.

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33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Turan Çelik oğluna canlı yayında kavuştu! Dede torunun kucaklaşması gözyaşlarına boğdu

Turan Bey, kömüre gidip geldiğini, eve geldiğinde kızını gördüğünü, "Baba, annemle Ali dayı Turan'ı götürdü" dediğini aktarınca Ozan babasının kendisini 10 yaşındayken gelip ziyaret edip etmediğini sorguladı ve 30 senedir kendisinin Bahçelievler'de yaşadığını dile getirdi. Ozan, babasının kendisi 10 yaşındayken gelip ziyaret ettiğini, konuştuğunu, kendisinin de hatırladığını, 20 sene sonra oğlumu bulamadım dediğini, anneannesinin de yatalak falan olmadığını belirtti.