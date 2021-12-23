33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Turan Çelik oğluna canlı yayında kavuştu! Dede torunun kucaklaşması gözyaşlarına boğdu

Turan Çelik'in 33 yıllık evlat hasreti Müge Anlı'da son buldu! Dede torunun kucaklaşması duygusal anlar yaşattı. İstanbul'da yaşayan Turan Çelik, hiç görmediği oğlu Ozan'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dakikalar içinde bulunan Ozan, babası ve kardeşlerini görmek için stüdyoya geldi. Evlatlarını ilk kez bir arada gören Turan Çelik, torunu ve gelini ile de tanıştı. Dede torunun kucaklaşması hem güldürdü hem ağlattı.