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Bir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar

Bursa'da evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk binanın mağarayı andıran 2 metrekarelik deposunda yaşayan aile, görenlerin yüreğini burkuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zamanlarda kızı ile eşini soğuktan korumak için odun yakan Mustafa Kayalar (20), hayırseverlerden iş ve kalacak bir ev istiyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:58
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Bir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar

Bursa'da annesinin evinde yaşayan Mustafa Kayalar yaklaşık 8 ay önce işten çıkarılınca kayınvalidesinin yanına taşındı. İş aramaya devam eden Kayalar, uzun süre çalışacak yer bulamadı.

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Bir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar

Tartıştığı kayınvalidesi tarafından evden çıkarılan Mustafa Kayalar, kendisi gibi evi olmayan annesinin yanına, Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'ndeki Gökdere'nin kenarında harabeye dönmüş metruk binanın 2 metre genişliğinde 1,5 metre yüksekliğindeki depoya sığındı. Yaklaşık 3 aydır burada kalan 7 kişilik aileye, bir hayırsever yardım ederek evini açtı.

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Bir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar

BU KEZ KENDİ ANNESİ İSTEMEDİ
Hayırseverin evine gelen Mustafa Kayalar, daha sonra annesinin gitmesini istemesi üzerine eşi ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte yeniden mağarayı andıran depoya döndü.

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Bir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar

Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yerde zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor. Yaklaşık 3 aydır burada kaldıklarını belirten Mustafa Kayalar, "Daha önceden evimiz yoktu. Eşimin annesinin evinde kalıyorduk. Kayınvalidemle anlaşamayınca bizi evinden çıkardı. Biz de buraya geldik. Burada kalmaya başladık. Daha önceden annemlerle beraber kalıyorduk. Hayırseverler yardımcı olmak için evlerine çağırdı. Biz de onlarla beraber gitmiştik. Annem buradan gitmemiz gerektiğini söyleyince biz de geri geldik" dedi.

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Bir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar

'KIZIMIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYORUM'
Yaşadığı bölgenin uyuşturucu içenler nedeniyle güvenli olmadığını belirten Kayalar "Burada yaşamak gerçekten çok zor. Alçak tavan, her sabah kafamızı vuruyoruz. Uyuşturucu içenlerin gezindiği yer. İnsan tedirgin oluyor. Evliyim, çocuğum var. Büyüklerimizden iş ve kalacak bir yer istiyorum. 3 yaşında bir kızım var. İhtiyaçlarını karşılayamıyorum. Zorlanıyorum, bu durum psikolojimi bozuyor" diye konuştu.