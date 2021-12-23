HaberlerGaleriBir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar
Bir ailenin dramı! 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik bu barakada yaşıyorlar
Bursa'da evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk binanın mağarayı andıran 2 metrekarelik deposunda yaşayan aile, görenlerin yüreğini burkuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zamanlarda kızı ile eşini soğuktan korumak için odun yakan Mustafa Kayalar (20), hayırseverlerden iş ve kalacak bir ev istiyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:43Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:58