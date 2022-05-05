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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybederken vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:24
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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kesikkeli köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi.

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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş'a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş'ı Kesikkeli köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti.

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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş'ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Tıptaş'ın düğünde vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı.

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Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.