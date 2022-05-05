Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! Vurulma anı kamerada

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybederken vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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