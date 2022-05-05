HaberlerGaleriAdana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…
Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…
Adana Seyhan'da cani kadın, cezaevindeki kocasının bayram görüşüne giderken çocuklarından birini dövüp sokağa attı. Bununla yetinmeyen kadın 4'ünü eve kilitledi. Camlardan bağırarak yardım isteyen çaresiz çocuklara mahalleli duyarsız kalamadı. Çocukların feryadı boğazları düğümledi.