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Haberler Galeri Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

Adana Seyhan'da cani kadın, cezaevindeki kocasının bayram görüşüne giderken çocuklarından birini dövüp sokağa attı. Bununla yetinmeyen kadın 4'ünü eve kilitledi. Camlardan bağırarak yardım isteyen çaresiz çocuklara mahalleli duyarsız kalamadı. Çocukların feryadı boğazları düğümledi.

İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:40
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Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

Adana'da yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 kardeş; hapishanede yatan babalarını görmeye giden anneleri tarafından evde kilitlendi. Camdan annelerinin gelmesini bekleyen çocukların imdadına emniyet güçleri yetişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

4 ÇOCUĞU EVE KİLİTLEDİ

Adana'da yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuk; cezaevinde yatan babaları Sasha Kırdi'yi ziyarete giden anneleri Nur Abbes (29) tarafından evde kilitlendi.

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Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

ÇARESİZ GÖZYAŞLARI BOĞAZLARI DÜĞÜMLEDİ

Zemin katta bulunan evin penceresindeki demir parmaklıklar arasından bakarak annelerinin gelmesini bekleyen çocuklar, bir süre sonra ağlamaya başladı. Emniyete götürüldü.

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Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Seslerini duyan komşular durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bir taraftan evin kilitli kapısını açmaya çalışırken diğer taraftan da telefonla anneye ulaştı.

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Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

Polis, darp edildikleri iddia edilen Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken anne Nur Abbes, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.