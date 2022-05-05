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Esenler’de sokak ortası katliam! 19 yaşındaki Asiye cinayete kurban gitti

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki talihsiz Asiye Atalay sokak ortasında kafasından tabancayla vurularak öldürüldü. Genç kızın saplantılı aşığı tarafından vurulduğu iddia edilirken o anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:41
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Esenler’de sokak ortası katliam! 19 yaşındaki Asiye cinayete kurban gitti

Asiye Atalay, İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir şahıs tarafından rahatsız ediliyordu. O şahıs, geçen gün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir müddet tartışma yaşandı.

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Esenler’de sokak ortası katliam! 19 yaşındaki Asiye cinayete kurban gitti

TALİHSİZ GENÇ KIZI BAŞINDAN VURDU

Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Esenler’de sokak ortası katliam! 19 yaşındaki Asiye cinayete kurban gitti

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor.

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Esenler’de sokak ortası katliam! 19 yaşındaki Asiye cinayete kurban gitti

ASİYE'NİN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

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Esenler’de sokak ortası katliam! 19 yaşındaki Asiye cinayete kurban gitti

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.