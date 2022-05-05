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Esenler’de sokak ortası katliam! 19 yaşındaki Asiye cinayete kurban gitti
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki talihsiz Asiye Atalay sokak ortasında kafasından tabancayla vurularak öldürüldü. Genç kızın saplantılı aşığı tarafından vurulduğu iddia edilirken o anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:29Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:41