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Maganda kurbanı Merve Acar'ın son anları ortaya çıktı! Komşusunun kollarında can verdi

Denizli'de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar'ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Merve'nin, alışveriş için gelen komşusunun kollarında can vermesi yürekleri parçaladı.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 08:05
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Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı! Komşusunun kollarında can verdi

20 Ağustos'ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkla buluşma kararı aldı.

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Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı! Komşusunun kollarında can verdi

Görüşmeye kız arkadaşı Buse K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak meydandaki bir markete sığındı.

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Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı! Komşusunun kollarında can verdi

Hasan S.'yi markete kadar takip ederek darp eden grup dışarı çıktıktan saniyeler sonra, kız arkadaşı Buse K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. markete yöneldi. Dışardan markete doğru bir el ateş eden Yusuf S.'nin silahından çıkan saçmalar, çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar'ın (25) göğsüne isabet etti.

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Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı! Komşusunun kollarında can verdi

Akrabasının yaşadığı gören Yusuf S.'nin tekrar ateş etmesiyle vurulan Hasan S., marketin içerisine yığıldı. Ağır yaralanan Hasan S. tedavi altına alınırken, Merve Acar ise hayatını kaybetti.

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Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı! Komşusunun kollarında can verdi

Acar, son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen beyaz gelinlik ve kırmızı duvak ile uğurlandı.