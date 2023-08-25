Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı! Komşusunun kollarında can verdi

Hasan S.'yi markete kadar takip ederek darp eden grup dışarı çıktıktan saniyeler sonra, kız arkadaşı Buse K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. markete yöneldi. Dışardan markete doğru bir el ateş eden Yusuf S.'nin silahından çıkan saçmalar, çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar'ın (25) göğsüne isabet etti.