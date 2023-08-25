Çanakkale'de gurur veren dayanışma: Ecdat torunları 24 saat alev nöbeti tutuyor!

Çanakkale'de 22 Ağustos'ta çıkan yangından en çok etkilenen köylerin başında gelen Yağcılar Köyü'ndeki alevler kontrol haline alındı. Ancak köyle hala tedirgin. Bu nedenle köyün 18 ila 25 yaşları arasında olan gençleri alevlerin yeniden yükselebilme ihtimaline karşı gece boyunca devriye atıyor. Nöbet tutan gençlerden Serkan Bırakma (22), "Yangına müdahale için çok fazla ekip geldi. Askerler geldi, çevre illerden yardıma geldiler. Yangın sonrasında da çok fazla yiyecek geldi. O anlamda hiçbir sıkıntımız olmadı. Arkadaşlarımızla köyümüzde devriye atıyoruz, duman tüten yerler oluyor, oralara bakıyoruz. Alevlenmesi durumunda ekiplere haber veriyoruz" dedi. Ecdadın mücadele ettiği Çanakkale şimdi torunlarının nöbetiyle korunuyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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