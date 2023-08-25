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Çanakkale'de gurur veren dayanışma: Ecdat torunları 24 saat alev nöbeti tutuyor!

Çanakkale'de 22 Ağustos'ta çıkan yangından en çok etkilenen köylerin başında gelen Yağcılar Köyü'ndeki alevler kontrol haline alındı. Ancak köyle hala tedirgin. Bu nedenle köyün 18 ila 25 yaşları arasında olan gençleri alevlerin yeniden yükselebilme ihtimaline karşı gece boyunca devriye atıyor. Nöbet tutan gençlerden Serkan Bırakma (22), "Yangına müdahale için çok fazla ekip geldi. Askerler geldi, çevre illerden yardıma geldiler. Yangın sonrasında da çok fazla yiyecek geldi. O anlamda hiçbir sıkıntımız olmadı. Arkadaşlarımızla köyümüzde devriye atıyoruz, duman tüten yerler oluyor, oralara bakıyoruz. Alevlenmesi durumunda ekiplere haber veriyoruz" dedi. Ecdadın mücadele ettiği Çanakkale şimdi torunlarının nöbetiyle korunuyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 09:04
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Çanakkale’de gurur veren dayanışma: Ecdat torunları 24 saat alev nöbeti tutuyor!

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınları boğazdan gelen rüzgarla birçok köyü etkisi altına aldı. Tüm Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangında pek çok ev hasar görürken birçok hayvan da telef oldu. Büyük bir alanı yok eden alevlere çevre iller başta olmak üzere yurdun farklı bölgelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tehlike büyük oranda kontrol altına alındı. Yangına en çok teslim olan köylerin başında gelen Yağcılar Köyü'nün genç sakinleri alevlerin tekrar yükselmesi ihtimaline karşı teyakkuza geçti. 18 ila 25 yaşları arasında olanlar 24 saat devriye gezdi.

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Çanakkale’de gurur veren dayanışma: Ecdat torunları 24 saat alev nöbeti tutuyor!

GECE NÖBETİ TUTUYORLAR

Köylülerin ekili alanları ve arazileri yanarken köyde 3'ü kullanılmayan 4 ev alevlere teslim oldu.

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Çanakkale’de gurur veren dayanışma: Ecdat torunları 24 saat alev nöbeti tutuyor!

Köyün içindeki yangın tamamen söndürüldü ancak bazı söndürülen alanların küllerinden hala dumanlar yükseldiği öne sürüldü. Bu sebeple de Yağcılar Köyü'nün gençleri, alevlerin yeniden köylerini sarmaması için gece nöbeti tutuyor.

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Çanakkale’de gurur veren dayanışma: Ecdat torunları 24 saat alev nöbeti tutuyor!

HER YERDEN YARDIMA GELDİLER, ÇOK FAZLA YİYECEK GÖNDERDİLER

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Çanakkale’de gurur veren dayanışma: Ecdat torunları 24 saat alev nöbeti tutuyor!

Yangın nöbeti tutan gençlerden 22 yaşındaki Serkan Bırakma, alevlerin yeniden yükselmesi ihtimaline karşı çevreyi kontrol ettiklerini söyledi.