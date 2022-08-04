Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı

GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Bir komşusu ise sıcak su ile gözüne kompres yapmasını önerdi. Korkunç gerçek bundan sonra ortaya çıktı. Louise o anları şöyle anlatıyor:

"Bir patlama hissettim. Sıktığımda bir şey dışarı çıkmaya başladı. Babama gelip bakması için bağırdım ve bunun bacakları olan bir tür parazit olduğunu söyledi."

"UZAYLI FİLMİNDE GİBİ HİSSETTİM"

Louise ardından doğruca göz hastanesine gitti ve hemşirelere resmi gösterdi. Louise "Hemşirelerden biri güldü ve uzaylı filminden fırlamış gibi göründüğünü söyledi. Kendimi uzaylı filminde gibi hissettim" dedi.

Louise şimdi tedavisine devam ediyor ve göz kapağından ne çıktığı hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor.