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Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı

İngiltere'de bir kadın göz kapağının üzerinde çıkan uçuğu başlarda dert etmese de gerçekler anlaşıldığında hayatının şokunu yaşadı. Uçuk olduğunu zannettiği için önemsemediği yaranın daha sonra ağrı yapması ve giderek büyümesinin ardından hayatı adeta zindana dönen kadını komşusunun tavsiyesi kurtardı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:55
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Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Louise Edwards, göz kapağında bacakları olan bir parazitin yer ettiğini öğrendikten sonra uzaylı filminde yaşıyormuş gibi hissettiğini söyledi. Bir sabah uyandığında sağ göz kapağında nokta gibi görünen bir uçuk buldu ve bir tür böcek tarafından ısırıldığını düşündü. İlerleyen günlerde ise bu uçuk o kadar büyüdü ki Louise, gözünü açamaz hale geldi. Gözünü kontrol etmek için göz hastanesine gitti.

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Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı

"BİR AY ÖNCE TÜRKİYE'DEYDİM"

Louise, "Evimdeydim, son zamanlarda bir yere gitmemiştim. Yaklaşık bir ay önce Türkiye'deydim, bir hafta öncesinde ise karavandaydım. Ama sonraki günlerde hiçbir yere gitmemiştim. Pencere açık uyuyorum. Belki içeri bir şey girmiş olabilir. Uyandığımda yüzümde sivilce gibi bir şey vardı. Göz hastanesindekiler onu sıkmaya çalıştı ve bana antibiyotik verip eve gönderdiler. Ertesi gün gözüm kapandı ve hiçbir şey göremedim. Bu yüzden geri döndüm" dedi.

Louise, bu durumunun hissettiği en kötü ağrı olduğunu ve ağrıyı dişlerinde, başında ve gözlerinde hissettiğini söyledi. Ancak hastanedeki uzmanlar kendisine, antibiyotiklere devam etmesini söyledi.

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Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı

GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Bir komşusu ise sıcak su ile gözüne kompres yapmasını önerdi. Korkunç gerçek bundan sonra ortaya çıktı. Louise o anları şöyle anlatıyor:

"Bir patlama hissettim. Sıktığımda bir şey dışarı çıkmaya başladı. Babama gelip bakması için bağırdım ve bunun bacakları olan bir tür parazit olduğunu söyledi."

"UZAYLI FİLMİNDE GİBİ HİSSETTİM"

Louise ardından doğruca göz hastanesine gitti ve hemşirelere resmi gösterdi. Louise "Hemşirelerden biri güldü ve uzaylı filminden fırlamış gibi göründüğünü söyledi. Kendimi uzaylı filminde gibi hissettim" dedi.

Louise şimdi tedavisine devam ediyor ve göz kapağından ne çıktığı hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor.

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Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı

SIRTINDAKİ YARA ARKADAŞLARINI ŞAŞIRTTI

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

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Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.