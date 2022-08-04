04 Ağustos 2022, Perşembe
Uçuk zannetti ama göz kapağından bakın ne çıktı! Komşusunun tavsiyesi hayatının şokunu yaşattı
İngiltere'de bir kadın göz kapağının üzerinde çıkan uçuğu başlarda dert etmese de gerçekler anlaşıldığında hayatının şokunu yaşadı. Uçuk olduğunu zannettiği için önemsemediği yaranın daha sonra ağrı yapması ve giderek büyümesinin ardından hayatı adeta zindana dönen kadını komşusunun tavsiyesi kurtardı.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:55
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