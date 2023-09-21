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Lokantacıların sır gibi sakladığı mercimek çorbası tarifi! Herkes sizden bu tarifi isteyecek

Lokanta usulü mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve evde yapımıyla da oldukça keyifli bir deneyim sunar. Bu çorba, esnaf lokantalarının mutfaklarında ustaların özenle hazırladığı, lezzetiyle hafızalara kazınan bir tat olarak bilinir. Evde yapımı için ise bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte tam kıvamında lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 21.09.2023 15:59
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Lokantacıların sır gibi sakladığı mercimek çorbası tarifi! Herkes sizden bu tarifi isteyecek

Lokanta usulü mercimek çorbası, Türk mutfağının özgün ve lezzetli bir örneğidir ve esnaf lokantalarında tatmak ayrı bir keyiftir. Evde yapılan versiyonları da oldukça lezzetli olabilir, ancak lokanta usulü mercimek çorbasının o eşsiz tadını yakalamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gereklidir. Bu özel lezzeti evinizde denemek isterseniz, usta aşçıların kusursuz lokanta usulü mercimek çorbası tarifini deneyebilirsiniz. İşte adım adım bu muazzam lezzeti yakalamanızı sağlayacak tarif.

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Lokantacıların sır gibi sakladığı mercimek çorbası tarifi! Herkes sizden bu tarifi isteyecek

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

🍽1 su bardağı kırmızı mercimek
🍽1 tatlı kaşığı tuz
🍽6 su bardağı su
🍽1 tatlı kaşığı tereyağı
🍽1 tatlı kaşığı un
🍽Yarım limon
🍽1 çay kaşığı pul biber

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Lokantacıların sır gibi sakladığı mercimek çorbası tarifi! Herkes sizden bu tarifi isteyecek

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

🥣İlk olarak mercimekleri güzelce yıkayın.

🥣Daha sonra yıkadığınız mercimekleri tencereye alıp suyu ve tuzu ekleyin.

🥣Yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

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Lokantacıların sır gibi sakladığı mercimek çorbası tarifi! Herkes sizden bu tarifi isteyecek

🥣Ayrı bir küçük tencerede unu tereyağı ile kavurun.

🥣Çorbadan bir kepçe alıp un tereyağı üzerine ilave edin ve karıştırın.

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Lokantacıların sır gibi sakladığı mercimek çorbası tarifi! Herkes sizden bu tarifi isteyecek

🥣Daha sonrasında bu karışımı çorbaya geri dökün.

🥣Yeterince kaynayan çorbayı blenderdan geçirin ve yarım limon sıkın.