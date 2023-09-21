21 Eylül 2023, Perşembe
Lokantacıların sır gibi sakladığı mercimek çorbası tarifi! Herkes sizden bu tarifi isteyecek
Lokanta usulü mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve evde yapımıyla da oldukça keyifli bir deneyim sunar. Bu çorba, esnaf lokantalarının mutfaklarında ustaların özenle hazırladığı, lezzetiyle hafızalara kazınan bir tat olarak bilinir. Evde yapımı için ise bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte tam kıvamında lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...
Giriş Tarihi: 21.09.2023 15:59
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