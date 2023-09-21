Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

Balık pişirirken mutfakta oluşan koku ve yağ sıçramaları, birçok ev aşçısı için can sıkıcı bir sorun olabilir. Ancak yıllardır aşçılar tarafından kullanılan bazı püf noktaları sayesinde bu sorunları çözmek mümkün. İşte balık sezonunun gözdesi hamsi için pratik çözüm...

Giriş Tarihi: 21.09.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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