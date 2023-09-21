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Haberler Galeri Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

Balık pişirirken mutfakta oluşan koku ve yağ sıçramaları, birçok ev aşçısı için can sıkıcı bir sorun olabilir. Ancak yıllardır aşçılar tarafından kullanılan bazı püf noktaları sayesinde bu sorunları çözmek mümkün. İşte balık sezonunun gözdesi hamsi için pratik çözüm...

Giriş Tarihi: 21.09.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 16:51
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Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

Balık pişirirken mutfakta yayılan yoğun koku ve sıçrayan yağ gibi sorunlar, birçok ev aşçısı için can sıkıcı olabilir. Ancak ünlü aşçıların paylaştığı bu sır tarif, balık yemeklerini hazırlarken yaşanan bu sorunların önüne geçebilir. İşte ünlü aşçıların büyük sırrı...

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Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

KAĞITTA HAMSİ TAVA MALZEMELERİ

🔸Yarım kilo hamsi

🔸1 su bardağı kadar mısır unu

🔸 2 yemek kaşığı sıvı yağ

🔸 Tuz

🔸 2 adet yağlı kağıt

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Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

YAPIMI

Evde kokusuz ve yağ sıçratmadan hamsi tava yapmak için izlemeniz gereken yollar şunlar:

Öncelikle hamsileri temizleyin ve iyice yıkadıktan sonra süzgece alarak üzerine tuz ekleyin. Ardından iyice karıştırarak mısır ununu ekleyin ve son bir kez hafifçe karıştırın.

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Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

1 tane yağlı kağıdı tezgahınıza serin ve üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ damlatarak hamsileri yuvarlak şekilde dizin.

Ardından üzerine bir miktar daha sıvı yağ damlatarak tüm balıkları yağlı kağıtla kaplayarak kenarlarını katlayın.

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Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi

Yağlı kağıtla sardığınız balıkları uygun bir tavaya aldıktan sonra ortasını bıçak yardımıyla delerek pişmeye bırakın.

Ara sıra kontrol ederek pişirdiğiniz balıkları kapak yardımıyla ters çevirdikten sonra diğer yüzünün pişmesi için tekrar ocağa koyun. Ancak unutmayın ikinci yüzün pişmesi için de delik açmanız gerekiyor.