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Lodos kabusu geri getirdi! Tekirdağ sahili yeniden müsilajla kaplandı

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), dağıldıktan günler sonra özellikle balıkçı barınağında olmak üzere Tekirdağ sahilinde tekrar görüldü. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "34 gün rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı." dedi.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:55
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Lodos kabusu geri getirdi! Tekirdağ sahili yeniden müsilajla kaplandı

Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması sürüyor.

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Lodos kabusu geri getirdi! Tekirdağ sahili yeniden müsilajla kaplandı

Tekirdağ kıyılarında yapılan çalışma ve yağış ile rüzgarın da etkisiyle müsilajdan temizlenen Tekirdağ sahilleri, bugün yeniden müsilajla kaplandı.

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Lodos kabusu geri getirdi! Tekirdağ sahili yeniden müsilajla kaplandı

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağında da müsilaj görülürken, küçük tekneler denize açılamadı.

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Lodos kabusu geri getirdi! Tekirdağ sahili yeniden müsilajla kaplandı

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "34 gün rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi.

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Lodos kabusu geri getirdi! Tekirdağ sahili yeniden müsilajla kaplandı

Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı.