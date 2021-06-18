Lodos kabusu geri getirdi! Tekirdağ sahili yeniden müsilajla kaplandı

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), dağıldıktan günler sonra özellikle balıkçı barınağında olmak üzere Tekirdağ sahilinde tekrar görüldü. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "34 gün rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı." dedi.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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