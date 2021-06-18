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Çorum'da 1,65 tonluk Buğra isimli dev kurbanlık ilgi çekiyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çorum'da bir çiftlikte yetiştirilen ve satışı yapılan 1,65 tonluk simental cinsi Buğra isimli dev dana ilgi çekiyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 12:31
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Çorum'da 1,65 tonluk Buğra isimli dev kurbanlık ilgi çekiyor

Kurban Bayramı'na az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı. Çorum'da bir çiftlikte yetiştirilen ve 1,65 ton ağırlığına ulaşan ve 'Buğra' adı verilen dev kurbanlık, ilgi çekiyor.

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Çorum'da 1,65 tonluk Buğra isimli dev kurbanlık ilgi çekiyor

3.5 yaşındaki kurbanlığa hem çiftlik sahibi hem de çalışanları özel olarak ilgilenerek bakımını yapıyor.

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Çorum'da 1,65 tonluk Buğra isimli dev kurbanlık ilgi çekiyor

İşletme sahiplerinden Okan Bek, kurbanlığın simental ırkı ve 3.5 yaşında olduğunu belirterek, "Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken ciddi bir gelişme gösteren hayvandı" dedi.

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Çorum'da 1,65 tonluk Buğra isimli dev kurbanlık ilgi çekiyor

Ziraat mühendisi olduğunu dile getiren Bek, "Çiftliğimizde kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle ve özel formüllerle belediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 kilo. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık" diye konuştu.

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Çorum'da 1,65 tonluk Buğra isimli dev kurbanlık ilgi çekiyor