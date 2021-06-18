Çorum'da 1,65 tonluk Buğra isimli dev kurbanlık ilgi çekiyor

Ziraat mühendisi olduğunu dile getiren Bek, "Çiftliğimizde kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle ve özel formüllerle belediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 kilo. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık" diye konuştu.

