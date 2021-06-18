Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

Ceset üzerinde yapılan incelemede Akçay'ın vücudunda iki adet kurşun yarası olduğu görüldü. Polisin incelemesiyle, Akçay'ın yakın arkadaşı Nadir Ü.'nün fabrikadaki ofisinde de cinayet delilleri ve iki adet silah bulundu. Nadir Ü. ile birlikte toplam 4 şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.