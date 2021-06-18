18 Haziran 2021, Cuma
ANA SAYFA
Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Bahtiyar Akçay'dan kötü haber gelmiş, öldürülüp halı fabrikasındaki kuyuya atıldığı anlaşıldı. Araç almak için İstanbul'a gelen Akçay'ı öldürdüğü şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden Nadir Ü.'nün Akçay'ı öldürdükten sonra müdürlük yaptığı halı fabrikasındaki 6 kuyudan birine atıp, ertesi gün işçilere "bu kuyu sinek yapıyor kapatın burayı" deyip betonla kapattırdığı ortaya çıktı. İşte vahşi cinayetle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 15:29
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9