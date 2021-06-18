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Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Bahtiyar Akçay'dan kötü haber gelmiş, öldürülüp halı fabrikasındaki kuyuya atıldığı anlaşıldı. Araç almak için İstanbul'a gelen Akçay'ı öldürdüğü şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden Nadir Ü.'nün Akçay'ı öldürdükten sonra müdürlük yaptığı halı fabrikasındaki 6 kuyudan birine atıp, ertesi gün işçilere "bu kuyu sinek yapıyor kapatın burayı" deyip betonla kapattırdığı ortaya çıktı. İşte vahşi cinayetle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 15:29
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Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

Giresun'da yaşayan Bahtiyar Akçay, 25 Mayıs tarihinde İstanbul'a geldi. Giresun'daki ailesi, Akçay ile telefonda son olarak 28 Mayıs'ta görüştü. O tarihten itibaren Akçay'dan haber alınamadı. Bunun üzerine Akçay'ın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile, acı haber aldı.

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Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Akçay'ın kaybolması olayı üzerine hareket geçti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu Akçay'ın son olarak 28 Mayıs günü Yenibosna'da bulunan bir fabrikaya girdiğini tespit etti.

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Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

Akçay'ın son olarak burada görüldüğü belirlenince çalışmalar fabrikada yoğunlaştırıldı. Akçay'ın yakın arkadaşlarından Nadir Ü. nün de bu fabrikada çalıştığı öğrenildi.

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Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU

Burada inceleme yapan ekipler, fabrikanın müştemilatında üzerine beton dökülmüş bir kuyu olduğunu fark etti. Kuyunun betonunun yakın zamanda döküldüğünden şüphelenen ekipler, kuyuyu açınca Bahtiyar Akçay'ın cesedinin orada olduğunu gördü.

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Araba almak için geldi cinayete kurban gitti! Tüyler ürperten detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

Ceset üzerinde yapılan incelemede Akçay'ın vücudunda iki adet kurşun yarası olduğu görüldü. Polisin incelemesiyle, Akçay'ın yakın arkadaşı Nadir Ü.'nün fabrikadaki ofisinde de cinayet delilleri ve iki adet silah bulundu. Nadir Ü. ile birlikte toplam 4 şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.