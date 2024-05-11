11 Mayıs 2024, Cumartesi
Hangi ilçe büyüyecek? Türkiye'de 82-83-84 plaka kodu sahibi olma sırası bu ilçelerde! İl haritası değişiyor!
2024 yılında Türkiye'nin yönetim yapısında önemli değişiklikler olabileceğinin sinyalleri veriliyor. Bu bağlamda, il olma potansiyeli yüksek olarak değerlendirilen 76 ilçe, belirlenen kriterlere göre titizlikle sıralandı. Bu kriterler; nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi önemli faktörleri içeriyor. Bu ilçelerin il olma potansiyeline sahip olması, yerel yönetimlerin yanı sıra bölgesel kalkınma açısından da büyük bir önem taşıyor. İşte, bu sürecin detayları ve sıralamada dikkate alınan kriterler.
Giriş Tarihi: 11.05.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 17:42
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