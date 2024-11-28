28 Kasım 2024, Perşembe
La Nina nedir, ne demek? La Nina kışı nasıl olur, özellikleri neler?
Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino ve La Nina, dünya genelinde iklim üzerinde derin etkiler bırakan iki önemli doğa olayıdır. Bu olaylar, genellikle her iki ila yedi yıl arasında bir döngüyle tekrar eder ve dünya iklimini farklı şekillerde şekillendirir. La Nina, soğuk suyun yüzeydeki sıcaklıklardan daha fazla olduğu bir durumu tanımlar ve özellikle kış aylarında belirgin hale gelir. Peki La Nina kışında ne gibi değişiklikler yaşanır?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:10