La Nina nedir, ne demek? La Nina kışı nasıl olur, özellikleri neler?

La Nina'nın Küresel Etkileri

La Nina'nın etkileri, her bölgeyi farklı şekilde etkileyebilir. Okyanusun batı kıyılarındaki sıcak su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde buharlaşma artar ve yağış miktarı normalden çok daha fazla olur. Bu durum, güneydoğu Asya ve Avustralya gibi bölgelerde şiddetli yağmurlar ve sel olaylarına yol açabilir. Ancak Pasifik Okyanusu'nun doğusunda, özellikle Güney Amerika'nın batı kıyılarında, soğuk su birikintileri kuraklığa neden olabilir. Bu da yerel ekosistemleri tehdit eder ve tarım gibi sektörleri olumsuz etkiler. La Nina etkisiyle, bir bölge önce aşırı yağış ve fırtınalar yaşarken, başka bir dönemde kuraklık nedeniyle yangınlarla mücadele etmek zorunda kalabilir.