28 Kasım 2024, Perşembe
Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba
Yüksek tansiyon, ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayan sessiz bir tehdit olarak biliniyor. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla tansiyonu doğal yollarla dengelemek mümkün! Harvard Sağlık Yayınları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bazı sebzeler tansiyonu düşürme konusunda oldukça etkili. İşte tansiyon kontrolüne yardımcı olan sebze çorbası ve şaşırtıcı etkileri...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:41