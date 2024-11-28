Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Mirror tarafından paylaşılan bilgiye göre, 50-75 yaş arası yüksek tansiyon hastası 18 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, turpgillerin tansiyona etkilerini gözler önüne serdi. Denekler, iki hafta boyunca günde iki öğün brokoli, karnabahar ve lahana içeren bir çorba tüketti. Denekler ara vererek normal diyete döndüler. Daha sonraki süreçte ise deneklere iki hafta boyunca patates, havuç, tatlı patates ve balkabağı gibi sebzelerden yapılan başka bir çorba tüketildi. İki sonuç arasındaki detayları incelediler.