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Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Yüksek tansiyon, ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayan sessiz bir tehdit olarak biliniyor. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla tansiyonu doğal yollarla dengelemek mümkün! Harvard Sağlık Yayınları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bazı sebzeler tansiyonu düşürme konusunda oldukça etkili. İşte tansiyon kontrolüne yardımcı olan sebze çorbası ve şaşırtıcı etkileri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:41
Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Kan basıncını düzenlemekte etkili olan sebzeler arasında turpgiller öne çıkıyor. Araştırmalar, brokoli, lahana, karnabahar gibi turpgil sebzelerin içerdiği besinlerin tansiyon üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.

Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Mirror tarafından paylaşılan bilgiye göre, 50-75 yaş arası yüksek tansiyon hastası 18 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, turpgillerin tansiyona etkilerini gözler önüne serdi. Denekler, iki hafta boyunca günde iki öğün brokoli, karnabahar ve lahana içeren bir çorba tüketti. Denekler ara vererek normal diyete döndüler. Daha sonraki süreçte ise deneklere iki hafta boyunca patates, havuç, tatlı patates ve balkabağı gibi sebzelerden yapılan başka bir çorba tüketildi. İki sonuç arasındaki detayları incelediler.

Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Tansiyonda 2.5 Puanlık Düşüş

İlk iki haftalık dönemin ardından katılımcılar, normal diyetlerine dönerek ara verdikten sonra diğer çorbayı tüketerek ikinci bir süreç geçirdi. Sonuçlar, turpgil çorbası tüketenlerin sistolik tansiyonunda (tansiyon ölçümünde ilk değer) ortalama 2.5 puanlık bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Nitrat, Vitamin K ve Magnezyum

Araştırmayı yayımlayan uzmanlar, turpgillerin bu etkisinin zengin besin içeriğine dayandığını belirtiyor. Nitrat, K vitamini ve magnezyum gibi maddeler, kan damarlarını genişleterek ve dolaşımı iyileştirerek tansiyonu düşürüyor.

Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Yüksek Tansiyon Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Uzmanlar, yüksek tansiyonun genellikle belirti vermediğini ancak uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Özellikle yaşlı bireylerde yaygın olan bu durum, düzenli kontroller yapılmadığında fark edilmeden ilerleyebiliyor.

Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Yüksek Tansiyon Riskini Artıran Faktörler

Yüksek tansiyon riskini artıran başlıca etkenler arasında ilerleyen yaş, fazla kilo alımı, sigara ve alkol kullanımı, kronik stres, ailede yüksek tansiyon bulunması ve etnik köken (Siyahi, Karayip veya Güney Asya) yer alıyor.

Baş ağrısı yok! Tansiyonu 4 puan düşüren mucize çorba

Tansiyonu dengelemek için sağlıklı beslenme ve düzenli kontroller büyük önem taşıyor. Özellikle yaşlı bireylerin ya da tansiyon hastalarının düzenli tansiyon kontrolleri yaptırmaları gerekiyor.