KYK borçları silinecek mi? KYK borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK borçları silinecek mi? Milyonlarca öğrenci üniversite eğitimi süresince KYK kredisi alıyor. KYK bursu alan öğrencilerin üniversite bittikten sonra bu borcu ödemek zorunda. Fakat KYK borcunu ödemeyen öğrenci sayısı milyonları buluyor. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması umut oldu. Peki KYK borçları nasıl yapılandırılacak? KYK borçları silinecek mi? KYK faizleri silinecek mi? İşte KYK borcu ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





