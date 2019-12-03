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KPSS-2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercih kılavuzu ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2019/2 tercihleri nasıl, nereden yapılacak? merak ediliyor. KPSS 2019/2 tercih işlemleri bugün başlıyor. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Tercihler 3-12 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Memur olmak isteyen adaylar KPSS 2019/2 tercihleri nasıl, nereden yapılacak? merak ediyor. İşte yanıtı..

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:12
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KPSS-2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercih kılavuzu ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM, KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Adaylar, KPSS/2 tercihlerini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden bugün itibariyle yapabilecekler. Peki, KPSS/2 tercihleri için son gün ne zaman? Tercihler nasıl yapılacak? İşte, KPSS-2019/2 tercih süreciyle ilgili bilgiler…

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KPSS-2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercih kılavuzu ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2019/2 TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar KPSS 2019/2 tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

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KPSS-2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercih kılavuzu ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri içinkılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZUNA ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ!

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KPSS-2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercih kılavuzu ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına başvurmak isteyenler için tercih kılavuzu yayımladı. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruyla paylaşıldı.

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KPSS-2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercih kılavuzu ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzuna saat 16.35'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.