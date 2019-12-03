KPSS-2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercih kılavuzu ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2019/2 tercihleri nasıl, nereden yapılacak? merak ediliyor. KPSS 2019/2 tercih işlemleri bugün başlıyor. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Tercihler 3-12 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Memur olmak isteyen adaylar KPSS 2019/2 tercihleri nasıl, nereden yapılacak? merak ediyor. İşte yanıtı..

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





