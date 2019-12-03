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Dev canavar yakalandı! Vinç yardımıyla kaldırıldı...

Doğal hayat insanları her haliyle etkilemeye devam ediyor. Kimi hayvanlar yaşadıkları doğal ortamlara uyum sağlayabilmek adına büyük olsalar da bazı hayvanlar kendi türünün normal seviyesini oldukça aşıyor. Kimisi sınırları zorluyor kimisi de adını rekorlar kitabına altın harflerle yazıyor. İşte normal boyunu katbekat aşan doğal yaşamın devleri...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:53
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Dev canavar yakalandı! Vinç yardımıyla kaldırıldı...

Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları...

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Dev canavar yakalandı! Vinç yardımıyla kaldırıldı...

Çinli çiftçi Zhang Xianping'in sahip olduğu bu domuz tam 600 kilo ..

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Dev canavar yakalandı! Vinç yardımıyla kaldırıldı...
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Dev canavar yakalandı! Vinç yardımıyla kaldırıldı...
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Dev canavar yakalandı! Vinç yardımıyla kaldırıldı...